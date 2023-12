NBA | i risultati della notte 8 dicembre | sconfitte per Gallinari e Fontecchio Vittoria a sorpresa di Houston | bene Minnesota

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) In attesa di scoprire chi vincerà l’In-Season Tournament (tra ladi domenica e lunedì alle 2:30 ci sarà l’ultimo atto tra Los Angeles Lakers e Indiana Pacers), si sono disputate nelle scorse ore addirittura tredici partite valide per la regular season e lo spettacolo non è sicuramente mancato. Ecco tutto quello che è successo. Philadelphia fa la differenza nell’ultimo quarto contro Atlanta e si va a prendere laper 125-114. Da segnalare in casa 76ers i 38 punti e 14 rimbalzi di uno scatenato Joel Embiid e i 30 d Tyrese Maxey. Non servono invece a nulla agli Hawks (senza Trae Young) i 24 di De’Andre Hunter e i 20 a testa per Dejounte Murray e Bogdan Bogdanovic. Tutto facile per Orlando, che batte nettamente Detroit per 123-91 e torna al successo dopo dueconsecutive. Fondamentali per i Magic i 27 punti di Franz ...