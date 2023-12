Natale 2023 | torna il ‘giocattolo sospeso’

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) –anche per ill’iniziativa, un giocattolo in dono, ‘in un negozio per essere regalato la vigilia dia bambine e bambini di famiglie fragili e in difficoltà economica. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.