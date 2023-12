Nasconde la droga sotto il sedile e semina il panico sul Raccordo | arrestato spacciatore

(Di sabato 9 dicembre 2023) Roma, 9 dicembre 2023 – Gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Roma, alcuni giorni fa, hanno fermato un’autovettura Smart che, sul GrandeAnulare, in prossimità dello svincolo Casilina, stava guidando pericolosamente, con repentini cambi di corsia e impegnando anche quella d’emergenza. I controlli dei poliziotti hanno riscontrato come il veicolo fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Inoltre il conducente è subito apparso nervoso ed è stato più volte visto volgere lo sguardo verso ilpasseggeri. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi rinvenendo, proprioquel, alcune buste contenenti hashish e cocaina nonché una mazza da baseball in metallo. La perquisizione è stata estesa al domicilio dell’uomo dove sono stati scoperti ulteriori ...

