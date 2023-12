Narges Mohammadi | inizia lo sciopero della fame lo stesso giorno in cui riceverà il Nobel per la Pace

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’attivista iraniana, attualmente detenuta nel suo paese, inizierà un nuovodomani,in cuiil Premioper laa Oslo. A ritirare il premio i suoi figli, i gemelli Ali e Kian, di 17 anni. Lo ha comunicato alla stampa la sua famiglia., che si batte in particolare contro l’obbligo dell’hijab e la pena di morte in Iran, inizierà uno«in solidarietà con la minoranza religiosa bahai», hanno annunciato suo fratello e suo marito durante una conferenza stampa nella capitale norvegese alla vigiliacerimonia del. Il ricordo del marito di ...

