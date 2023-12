Napoli | Zielinski | «Le cose girano male | ma ci rifaremo e torneremo grandi anche in Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Piotr, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di ieri sera contro la Juventus Piotr, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di ieri sera contro la Juventus. PAROLE – «Sicuramente non basta giocare bene, dobbiamo concretizzare le occasioni e vincere le partite. Se giochi contro lesquadre soffri e prima o poi subisci gol. Non è facile giocare contro la Juventus, dietro hanno grande fisicità: non è facile superare questo muro. Siamo obbligati a far bene per ripeterci, non è facile. Ci manca qualcosa, ma ci sono ancora tante partite in cui possiamo fare bene e tornare in corsa per obiettivi importanti. Lo scorso anno ci è andato tutto benissimo, stasera ci siamo andati vicini ma non siamo ...