Napoli | Zielinski | “Buona partita | ma dobbiamo fare di più”

(Di sabato 9 dicembre 2023) Piotrcommenta ai microfoni di DAZN la sconfitta delcontro la Juventus: “Se avremmo vinto questal’anno scorso? Sono d’accordo. Abbiamo fatto una, tenendo il possesso e cerando occasioni. Siamo mancati nella finalizzazione. Se stasera facevamo uno o due gol nel primo tempo, lasarebbe stata diversa. Col Real Carvajal marcava a uomo Kvara. Anche Osimhen è sempre tenuto a bada dalla difesa. Ognuno devedi più, se loro sono marcati bene altri devono prendersi la responsabilità equalcosa. Noi a centrocampomuoverci bene e giocare meglio tra le linee. Siamo giocatori tecnici, se occupiamo meglio le posizioni possiamo creare occasioni per gli attaccanti. Tirare più da ...

