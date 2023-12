Napoli | serve il vero Oismhen | «Bremer se lo mangia»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Victor Osimhen è stato quasi impalpabile nella gara contro la Juve tolto un paio di episodi: ilha bisogno del suobomber Victor Osimhen è stato quasi impalpabile nella gara contro la Juve tolto un paio di episodi: ilha bisogno del suobomber. Le pagelle della gara contro i bianconeri all’Allianz sono un plebiscito generale, per tutti è da 5 perché le uniche giocate le ha fatte sull’assist a Kvara e poi sul gol annullato. Un’insufficienza che si aggiunge a «Il comodo servizio in campo aperto per Kvara è decisamente troppo poco rispetto alle aspettative:se lo “” per terra e per aria».