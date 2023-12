Napoli | rincorsa Scudetto fallita

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ilperde ancora Con la sconfitta subita ieri ad opera della juventus, ilha detto addio allaper la riconquista dello. Sono oramai troppi 11 punti dal primo posto occupato dall’inter, ma la stagione è ancora lunga e trofei come la Coppa Italia e la Supercoppa sono ancora traguardi che si possono raggiungere, per far si che la stagione in corso non sia considerata un fallimento completo. Per questo motivo si è deciso di ricorrere alla sezione invernale di calcio mercato . Si punta allo scambio con la Salernitana Mazzocchi – Zanoli per rinforzare le rispettive squadre. La Salernitana Mazzocchi è un forte giocatore della Salernitana, di recente ripresosi da un infortunio. I dirigenti azzurri ritengono lo stesso giocatore utile alle esigenze delin questa ...