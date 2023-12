Napoli | Mazzarri | ”Paghiamo al primo errore | abbiamo schiacciato la Juventus”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Walter, allenatore del, dopo la gara persa contro la, risponde alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze delloStadium. Queste le sue parole:: ”Lasi difende bene e non prende certi gol di testa in area. Noi nepreso un altro oggi” “Lasi difende bene e non prende certi gol di testa in area. Noi nepreso un altro oggi. Dobbiamo migliorare in area, ma bisogna limitare anche chi fa il cross. ”al, ci sta girando male.tirato tanto in porta, ma…”al, ci sta girando ...