Napoli | Mazzarri | «Ci manca ancora la cattiveria»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le parole di Walter, tecnico del, dopo la sconfitta subita dai partenopei contro la Juventus Walterha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcontro la Juve. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Chi conosce il calcio sa che ci sono momenti. I ragazzi hanno fatto una grande partita, secondo me hanno dominato sul piano del gioco. Loro sono veementi, cattivi e attenti, noi abbiamo perso l’uomo in area. Continuando così penso che possiamo fare un filotto di risultati». KVARA – «Io sono arrivato da poco, qualche problema c’era altrimenti non mi avrebbero chiamato. L’occasione di Kvara è clamorosa, credo che i risultati ritorneranno di sicuro. Quando una squadra che non è abituata a vincere vince il campionato ci sono dei contraccolpi. Finisci al centro dell’attenzione. ...