Napoli | le critiche folli nei confronti di Kvara e Osimhen

(Di sabato 9 dicembre 2023) La situazione in casaè delicata e anche i big sono finiti nel mirino della critica. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla sconfitta contro la Juventus con il punteggio di 1-0 ed è scivolata a -12 dalla vetta della classifica, un distacco inaccettabile dopo la vittoria dello scudetto. Le ultimeneidei big,, sono assolutamente fuori luogo. Il nigeriano non è più il bomber infallibile e il georgiano è stato autore di un errore gravissimo contro i bianconeri. I due attaccanti sono particolarmente sotto pressione dopo le ultime tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.ha mostrato anche segni di nervosismo durante la partita, che è culminata con un gesto rivolto ai tifosi della Juventus, ricordando una precedente ...

