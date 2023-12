Napoli | Garcia ancora sotto contratto | potrebbe ritornare nel caso in cui la situazione precipitasse

Leggi su dailynews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Aurelio De Laurentiis non è sereno. La squadra ha ritrovato il feeling con il suo allenatore ma laè davvero preoccupante, con il, al momento, che sarebbe fuori anche dalla prossima Champions League per via del posizionamento in classifica. I calciatori sembrano solo la brutta copia di quelli dello scorso anno, ed anche L'articolo