Altre News in Rete:

Atalanta - Milan 2 - 2 LIVE: pareggio di Jovic

SintesiMilan81'CAMBIO PER L'. Dentro Muriel e Miranchuk per Lookman e De ...

Serie A - Atalanta-Milan, moviola: gli episodi più controversi della gara di Bergamo. Rischia subito Koopmeiners Eurosport IT

Moviola Atalanta-Milan 3-2: regolare il gol di Muriel | LIVE News Pianeta Milan

CLASSIFICA - Il Milan non allunga sul Napoli, l'Atalanta lo avvicina e rientra in corsa Champions

L'Atalanta ritrova la vittoria nel match più delicato. Gli orobici piegano per 3-2 il Milan nel recupero riprendendo la propria rincorsa verso un posto in Europa. Brutta battuta d'arresto, invece, per ...

Serie A - Atalanta-Milan, moviola: gli episodi più controversi della gara di Bergamo. Rischia subito Koopmeiners

SERIE A - Gli episodi più controversi della sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan che vale tanto in chiave Champions League. Si lamentano subito i ...