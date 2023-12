Mourinho Mi aspetto giustizia Berardi? Devo difendere il calcio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il tecnico della Roma: "Mai offeso l'arbitro o messo in dubbio la sua qualità" ROMA - "Dallasportiva mi, non è stato un problema per me. Mi sono presentato spontaneamente e felice, perché il procuratore federale mi ha dato l'opportunità di dirgli tutta la verità: non ho

Il tecnico alla vigilia di Roma-Fiorentina: "Smalling ancora out, Kumbulla sta iniziando a lavorare e nelle prossime settimane potrà darci una mano"

