Mourinho | “Mai offeso l’arbitro | da giustizia sportiva mi aspetto giustizia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 9 dicembre 2023) "Rinnovo? Con Friedkin non abbiamo parlato del futuro" "Dallami. Non è stato un problema per me, la mia vita qui è il lavoro. Mi sono presentato spontaneamente e anche felice perché il procuratore mi ha dato l'opportunità con tutta la naturalezza di dire le cose che volevo. Non posso parlare