Altre News in Rete:

Mourinho, la conferenza prima di Roma - Fiorentina: rivivi la diretta

ROMA -ha parlato instampa presentando alla vigilia la sfida di campionato della Roma contro la Fiorentina: rivivi la diretta ...

Mourinho, la conferenza prima di Roma-Fiorentina: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Roma-Fiorentina, Mourinho in conferenza "Ho sostegno, ma non parliamo di rinnovo" Sky Sport

Mourinho si aspetta giustizia dalla Procura: “Berardi Ho solo difeso il calcio”

Mourinho nella conferenza stampa prima di Roma-Fiorentina è tornato a parlare del caso delle sue dichiarazioni in occasione del confronto con il ...

Roma, Mourinho: "Mi aspetto giustizia, non ho mai offeso l'arbitro..."

Conferenza stampa - Mourinho: "Ho parlato con Chiné, mi aspetto giustizia. Prima della partita è meglio non parlare degli arbitri. Il Sassuolo offeso per Berardi Con me grandi sorrisi, poi si sono la ...