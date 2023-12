MotoGP | Jorge Martin | “Ecco dove ho perso il titolo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ancora non si dà paceper come è andata a finire la stagione in. Le ultime gare, tra Indonesia e Valencia, con due cadute che lo hanno con il senno di poi estromesso dalla corsa per il, hanno avuto un peso specifico non indifferente. E lui si è un po’ raccontato ai microfoni di Antena 3, canale spagnolo, affermando di aver capitoha sbagliato e il perché abbia pagato un dazio così alto.quali sono state le sue parole.: “Senza la caduta in Indonesia avrei conquistato il” Crediti foto:TwitterQueste dunque alcune delle parole dello spagnolo riprese da Motorsport.com: “Ho fatto dei grandi progressi rispetto allo scorso anno. ...