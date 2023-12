Morto Ryan O’Neal | star di Love Story e Barry Lyndon

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 dicembre 2023) Addio aO'Neal, attore indimenticabile Oliver Barrett IV nello struggente film(1970), che interpretò con Ali MacGraw e che gli valse la candidatura all'Oscar come miglior attore nel 1971 e il David di Donatello come miglior attore straniero l'anno successivo, oltre alla candidatura al Golden Globe. Ma non solo, di lui si ricorda l'interpretazione come "" di Stanley Kubrick. O'Neal si è spento all'età di 82 anni a Los Angeles. A renderlo noto il figlio su Instagram. "Questa è la cosa più difficile che abbia mai avuto da dire, ma eccoci qui. Mio padre èin pace oggi, con la sua amorevole squadra al suo fianco che lo sostiene e lo ama come lui farebbe con noi", ha affermato Patrick O'Neal sul social.Papà scrittore e sceneggiatore americano di origini ...