Monza | Palladino | «Ho studiato Gilardino Dovremo avere l’atteggiamento giusto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Serie A contro il Genoa Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Serie A contro il Genoa. PAROLE – «Genoa? È una squadra difficile da affrontare e noi dobbiamo dare un grande impatto emotivo alla sfida perché i punti cominciano a essere pesanti. HoAlberto, lo conosco da tanto tempo.atteggiamento. Con Dany ho parlato, sa cosa voglio e cosa mi aspetto da lui. Può dare di più e deve farlo. Gli voglio bene, il mio compito è cercare di tirare fuori il 100% da ogni singolo calciatore. Se un giocatore non rende mi faccio anche io delle domande ...