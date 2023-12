Monza-Inter Primavera 1-1 al 45? | Stankovic gol | poi la difesa dorme

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023)apre la tredicesima giornata del Campionato1 e il risultato a fine primo tempo è 1-1. Al vantaggio di capitanrespinge Antunovic con ladi Chivu non certo esente da colpe. Segui il LIVE della partita per il secondo tempo., PRIMO TEMPO – Cristian Chivu dà l’esordio da titolare nel Campionato1 al trequartista classe 2006 Giacomo De Pieri, fino a oggi solo un quarto d’ora col Torino il 29 settembre. Ha lui la prima occasione: al 5? si trova solo davanti ad Andrea Mazza che lo mura. L’fa la partita, si gioca quasi solo a una metà campo. Ci mette un po’ per superare la linea difensiva del, che spesso passa da quattro a ...