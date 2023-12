Monza-Genoa | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 9 dicembre 2023)è una partita valida per la quindicesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00:, tv,. Dalla gioia più sfrenata alla delusione nel giro di soli tre minuti. La sconfitta con la Juventus è di quelle che fanno male, soprattutto dopo che ilera riuscito a riacciuffare i bianconeri in pieno recupero grazie al gol dell’argentino Valentin Carboni. Ma, proprio quando sembrava fatta, a gelare il pubblico dell’U-Power Stadium è stato Federico Gatti: 1-2 Juve e la squadra di Raffaele Palladino con un pugno di mosche in mano. Ciurria – IlVeggente.it (Ansa)I brianzoli hanno avuto più di una settimana di tempo – il match si è giocato venerdì scorso – per elaborare ciò che è accaduto contro gli ...