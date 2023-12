Mogol | “Mi hanno candidato al Nobel per la letteratura”

Leggi su tpi

(Di sabato 9 dicembre 2023) “E’ vero, mialper lail Ministero della Cultura, la Siae ed altre importanti realtà istituzionali”. Cosìieri, 8 dicembre 2023, durante la presentazione del libro “Il potere dei morti” di Giulio Caporaso. L’annuncio ha suscitato gli applausi dei presenti che avevano gremito la sala per ascoltare il poeta della musica italiana. Interpellato da Affaritaliani.it, l’autore ha risposto con grande sincerità: “Sinceramente non me lo aspettavo, sono statodal Ministero della Cultura, Esteri, dalla società Dante Alighieri, dalla Siae e dalla fondazione Pistoletto. È un vero onore per me”. E sulle sue sensazioni su una possibile vittoria,ha risposto così: “Preferisco ritenerla un’eventualità eccezionale e adesso ...