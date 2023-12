Mirra Andreeva | Top 100 da record | 359 posizioni guadagnate nel 2023!

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un anno da. Non potrebbe definirsi in altro modo il 2023 della sedicenne. In dodici mesi ha guadagnato 359nel ranking ATP passando dalla numero 405 di fine 2022 alla ...

Un anno da record. Non potrebbe definirsi in altro modo il 2023 della sedicenne. In dodici mesi ha guadagnato 359 posizioni nel ranking ATP passando dalla numero 405 di fine 2022 alla numero 46. Di gran lunga la più giovane Top 100 attualmente in classifica, è ...

Andreeva ha vinto un mucchio di soldi a Wimbledon, ma non può spenderli: Non li gestirò io Fanpage.it

