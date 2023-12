Minacce online ed altri comportamenti criminali nel web contro le donne in aumento rispetto all’anno scorso Polizia postale

Leggi su noinotizie

(Di sabato 9 dicembre 2023) Stralcio da agenparl.eu: I dati rilevati a livello nazionale nei primi dieci mesi del 2023 non sono rassicuranti: sono 826 icasi di violenza di generelegestiti dalla, condotte cibernetiche con cui in molti casi persone vicine alla cerchia di fiducia della donna cercano di invadere, contaminare e minacciare il suo mondo,llandone ogni singolo aspetto. È imponendollo psicologico, come nello stalking e nelle molestie sui socialnetwork, che si realizzano aggressioni che, pur non toccando fisicamente le vittime ne travolgono la vita, cancellando ogni concreta traccia di serenità. E quando invece è la vita intima ad essere oggettodi manipolazioni e, come nel revenge porn e nella sextortion, è proprio ...