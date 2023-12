(Di sabato 9 dicembre 2023) Dirigenza delal completo a Bergamo in occasione della sfida con l'Atalanta: il CEO Giorgio, Geoffreye il ds Antonio...

Altre News in Rete:

Dalla Juve al Milan: il nuovo bomber arriva così

Juventus e, ritorno di fiamma per Werner: idea in prestitoLa carriera di Timo Werner ha ... Una idea da provare a sviluppare, per Giuntoli e

Atalana-Milan, Furlani, Moncada e D'Ottavio al Gewiss Stadium insieme alla squadra Milan News

Atalanta Milan: Furlani, Moncada e D'Ottavio allo stadio FOTO Milan News 24

Clamoroso Milan: scoppia un altro ‘caso Tonali’ | Coinvolto l’attaccante, si valuta il provvedimento

La cessione del centrocampista è stato uno dei colpi dell'intera estate calcistica, ora ci potrebbe essere una replica ...

Milan, spunta un’occasione per gennaio: Rayan Cherki del Lione

Il mercato invernale si avvicina a grandi passi, ed il Milan è pronto a sistemare delle zone del campo che in questo ...