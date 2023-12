Milan | cosa cambia col rientro di Bennacer?

Leggi su dailymilan

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ismaelè da ormai quattro stagioni il metronomo del centrocampo del; questi lunghi mesi di recupero dall’infortunio subìto nella semifinale di andata di Champions contro l’Inter hanno evidenziato la sua mancanza ma finalmente siamo arrivati al tanto aspettatoin campo.ha fatto il suo ingresso in campo per gli ultimi 20 minuti di-Frosinone e ha dato da subito sensazioni positive. Alla mediana rossonera mancava un giocatore con le sue caratteristiche; dinamismo, filtro a centrocampo e tanta tanta tecnica nel distribuire palloni importanti. Ora Stefano Pioli ha a disposizione un’arma importante per impreziosire i classici tre del centrocampo del suo. Sulla carta il centrocampo rossonero era stato pensato con la fisicità e gli inserimenti di ...