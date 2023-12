Michael Jackson L’uomo allo specchio su NOVE | trama e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 9 dicembre 2023)è un documentario che va in onda in chiaro sualle ore 21,25 in prima tv stasera, sabato 9 dicembre 2023, nell’ambito di una serata dedicata al Re del Pop.è un documentario del 2018 diretto da David Leland che racconta la vita e la carriera di. Il film è diviso in tre parti: la prima parte racconta l’infanzia di, da quando era un bambino prodigio che cantava e ballava con i suoi fratelli nei ...