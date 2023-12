Mi sono chiuso in una stanza e ho pianto | Lautaro Martinez | la rivelazione choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023)si confessa e lo fa a modo suo: diretto e senza usare giri di parole. Il giocatore dell'Inter ha infatti rivelato quale è stato il momento più buio della sua carriera. In un'intervista a Star+,afferma: "Non volevo fermarmi – ha ammesso la punta sudamericana – e per questo, anche se avevo dolore alla caviglia, ho fatto il possibile per continuare". E ancora: "Restavo solo io come attaccante e ho giocato prendendo pastiglie e facendo infiltrazioni. È stato così anche fino a poco prima della finale di Champions". Un calvario di cui nessuno, finora, ha mai saputo nulla. E queste parole testimoniano quanto sia forte la determinazione del giocatore nel voler portare fino alla fine i suoi obiettivi sacrificandosi per la squadra nerazzurra. "Prima della partita con gli Emirati Arabi gli ho ...