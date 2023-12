Mi pare normale | l' urlatore della Scala lascia di stucco anche Gruber

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 dicembre 2023) La vicendaprimaè finitaal centro del dibattito proposto da Lillia Otto e mezzo. Ospitegiornalista proprio l'autore del fuoriprogramma. Marco Vizzardelli, colui che dal loggione ha urlato "viva l'Italia anti-fascista" come protesta contro la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa nel palco reale del Piermarini, ha ricostruito così l'accaduto: "Dopo la mia dichiarazione pubblica durante il primo atto in prima galleria, al buio, sono stato avvicinato da un personaggio che mi si è messo a girare attorno con il modo di fare che io ho intuito subito essere quello di un agente in borghese. Ha capito subito che io ero un po' allarmato e mi ha fatto segno di stare tranquillo. Riaccese le luci, si è identificato e mi ha detto: 'Dovrei ...