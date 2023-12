Meteo | prossima settimana al via con l' anticiclone | temperature fino a 20°C su Calabria e Sicilia Peggiora mercoledì

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 9 dicembre 2023)al via con l’, poi è atteso un passaggio perturbato trae giovedì con calo termico a seguire . Gli aggiornamenti del CentroItaliano mettono in evidenza un Ponte dell’Immacolata conin Italia conteso trae deboli passaggi instabili. L’alta pressione in rimonta sull'Europa sudoccidentale non riuscirà infatti a proteggere del tutto...