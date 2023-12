Meta fa il conto alla rovescia | Threads sta per sbarcare anche in Europa Ecco quando

Leggi su open.online

(Di sabato 9 dicembre 2023)sta per arrivarein. Nessun annuncio ufficiale, ma unsul sito. Cosìha deciso di far sapere che qualcosa di nuovo sta per essere annunciato. Dopo essere stato lanciato la scorsa estate negli Stati Uniti e nel Regno Unito, raccogliendo inizialmente 100 milioni di utenti (poi crollati), oraarrivada noi. Più precisamente il 14 dicembre. A riferirlo è The Verge. Si tratta di un social che trae ispirazione da X ed è stato pensato proprio per attirare le persone che cercano un’alternativa a Twitter a causa della gestione considerata caotica e discutibile di Elon Musk. Non a caso, quest’ultimo definì Mark Zuckerberg un «cornuto» dopo il lancio del clone di Twitter. La ...