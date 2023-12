Mertens porta Napoli con sé | il particolare non sfugge ai tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ha fatto letteralmente impazzire iil dettaglio inerente a Driescontinua infatti a far parte del cuore del belga. La serata dell’8 dicembre non è stata di certo una delle più idilliache della storia del. Gli azzurri hanno infatti conosciuto il sapore della sconfitta anche contro la Juventus, condannati da un gol di Federico Gatti nel secondo tempo. Gli uomini di Mazzarri, per la disperazione dei propri, hanno quindi così centrato il terzo tonfo consecutivo tra campionato e Champions League, abdicando quindi momentaneamente dal quarto posto e, con ogni probabilità, definitivamente dalla lotta Scudetto. A scaldare leggermente i cuori dei supporter partenopei, però, ci ha pensato l’iconico Dries. L’ex attaccante degli azzurri è infatti ...