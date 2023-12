Merlo | «Inter per me è casa! Vi spiego la mia passione»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Beatrice, giocatrice dell’Women, ha da poco tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia nerazzurra tra Serie A e Coppa Italia. In un’vista rilasciata sul Matchday Programme ha spiegato cos’è per lei il calcio e altre sue passioni. GRANDE EMOZIONE – Beatricenon dimentica il primo giorno nel massimo campionato: «La prima partita in Serie A è stata indimenticabile, un insieme di sensazioni, dalla consapevolezza di avercela fatta a tutte le emozioni di essere lì. L’per me è casa, sono qui da tanti anni, sto bene e sono felice… è grazie all’che sono quella che sono». LEADER –parla un po’ di sé: «Sono la classica calciatrice che durante allenamento e partite si fa sentire ma solo per aiutare e spronare, sono una ragazza ...