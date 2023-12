Mercatini di Natale e tanti eventi nella Parrocchia Sacro Cuore di Giugliano

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Luci,e tanto divertimento alladi. Una comunità viva che in vista delsi è adoperata per delle festività all’insegna della preghiera e dello stare assieme.ssime le persone accorse per godere delle tante attività proposte. Un particolare gemellaggio con il comune di Roccanonfina. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.