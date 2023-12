(Di sabato 9 dicembre 2023) “Nel trentesimo anniversario dalla sua scomparsa, desiderore ile il coraggio di, giovane donna appartenente al Corpo Infermiere VolontarieCroce Rossa Italiana. Perse la vita a Mogadiscio, il 9 dicembre 1993, mentre cercava di impedire ad un uomo armato di entrare nell’in cui prestava servizio, incarnando fino all’ultimo il motto ‘Ama, conforta, lavora e salva‘”. Lo scrive sui social la premier Giorgia, prosegue, “fu la prima italiana a cadere in missione di pace all’estero. Nel suo nome, e nei valori di eroismo e altruismo, non dimentichiamo”, conclude la presidente del Consiglio. Una figurata con queste parole ...

Altre News in Rete:

Cop 28 di Dubai, il veto dell'Opec agli Stati associati (tra cui gli Emirati Arabi, padroni di casa): 'Rifiutate testi che penalizzino i ...

E se lo stesso Governoha permesso alle big del fossile di far parte della delegazione ... Comeil think tank italiano Ecco , Eni è presente negli Emirati Arabi Uniti dal 2018 ed è ...

Meloni ricorda il sacrificio della crocerossina Maria Cristina Luinetti, uccisa in un ospedale in Somalia Secolo d'Italia

Meloni ricorda la caduta del Muro, fu l'alba di un nuovo inizio - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Meloni: Massima attenzione sul personale sanitario e sull'abbattimento delle liste d'attesa

«Abbiamo costruito una legge di bilancio che vale 28 miliardi di euro che si concentra su alcune priorità fondamentali e una di queste è proprio la sanità e sono fiera che il Fondo sulla sanità ...

Il Sindaco Andrea Orlandi ha accolto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Rho Fiera

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 dicembre 2023 – La mattina del 7 dicembre, a Rho Fiera, dove è in corso “Artigiano in Fiera”, si è svolta la cerimonia di sottoscrizione dell’Accordo per lo Sviluppo e la C ...