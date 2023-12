Mazzarri | “Non posso recriminare nulla ai ragazzi | la mia squadra gioca sempre meglio degli altri”

Altre News in Rete:

A Torino il Napoli spreca e la Juve ne approfitta: ai bianconeri basta Gatti, ennesimo controsorpasso sull'Inter

... conhanno ripreso verve, e se la giocano alla pari, ma se giocandosela alla pari con Real , Inter e Juventus si rimediano comunque e solo sconfitte è evidente che qualcosava, in ...

Napoli, MAZZARRI: "Ho lavorato sugli errori fatti, cercheremo di non concedere occasioni" Tutto Juve

Mazzarri: "Non parlo più di arbitri" La Gazzetta dello Sport

Napoli, per Osi e Kvara un’involuzione che preoccupa

Mazzarri non ha bisogno solo di tempo per raddrizzare la barca: deve intervenire sul carattere della squadra, ieri in casa della Juve alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. In campo ci ...

Juventus-Napoli, Allegri: “Vittoria scudetto Serve sempre equilibrio”

Juventus-Napoli la cronaca e il tabellino della gara di venerdì 8 Dicembre 2023 alle ore 20:45 all'Allianz Stadium ...