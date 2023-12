Altre News in Rete:

Carceri insufficienti, condonate le pene

Francia, Sarkozy condannato pera 3 anni, uno da scontare in carcere Ricorerrà in Cassazione. Una sanzione senza precedenti per un ex presidente Stati Generali della Natalità,: ...

**Corruzione: Mattarella, ‘legalità e onestà base per crescita giusta e sostenibile’** La Sicilia

Sull’abuso d’ufficio il centrodestra ignora i rilievi di Mattarella Il Fatto Quotidiano

Mattarella “Corruzione altera vita persone e mercati, combattere piaga”

ROMA (ITALPRESS) - "La corruzione altera la vita delle persone e attacca i diritti di ciascuno, corrode le fondamenta della società, mina lo Stato di diri ...

Tivoli: Bonelli, ‘Schillaci riferisca in Parlamento’

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Morire in ospedale per un incendio: 4 morti e 200 sgomberati tra i pazienti a Tivoli. Alle loro famiglie le mie sentite condoglianze. Non è tollerabile che fatti di questo ...