Martinenghi difende Ceccon dopo la squalifica | “Sembra che abbiamo disimparato a nuotare…”

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nicolòha firmato il miglior tempo nelle semifinali dei 50 rana agli Europei di nuoto in vasca corta. L’azzurro si è distinto nelle acque di Otopeni (Romania), toccando la piastra con il crono di 25.72 e staccando con personalità il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna continentale. Il nostro portacolori sarà tra i grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro insieme al turco Emre Sakci (secondo in 25.83), all’altro azzurro Simone Cerasuolo (terzo in 25.94) e agli olandesi Caspar Corbeau e Koen de Groot (26.22). Nicolòha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono contento per la mia gara, è venuto fuori un buon tempo. Penso di aver fatto una bella gara. Sarà una finale combattuta, siamo in tanti, in tre in particolar modo, molto vicini e sui 50 non si può sbagliare, niente, negli ultimi ...