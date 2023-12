Martina Colombari sul figlio Achille | “Ha sempre avuto un carattere peperino”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, più bella e raggiante che mai, si è raccontata questo pomeriggio a Verissimo. L’attrice ha ripercorso la sua carriera costellata da moltissimi successi, alla quale ha affiancato la vita da mamma. “Non mi sono mai vista solo mamma, ma nemmeno solo attrice”. Una scelta, quella di, di conciliare due vite che con dedizione e cure possono andare di pari passo. I momenti delicati non sono mancati, prima la crisi con il marito Alessandro Costacurta e poi i problemi col19enne ...