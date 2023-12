Maria di Nazareth | una donna libera anche di educare il figlio di Dio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Non è sicuramente una punizione che avrebbe datoMontessori a uno dei ragazzini che stava educando, ma “La Vergine sculaccia il bambino Gesù davanti a tre testimoni: Andrè Breton, Paul Éluard e il pittore” è un'immagine potente da ritirare fuori in questo ponte dell'Immacolata in cui la cronaca costringe a parlare della libertà di scelta delle donne mettendo in discussione il patriarcato. Il dipinto conservato al Museo Ludwig di Colonia ribalta l'immagine didicome strumento passivo della volontà altrui: un'immagine con la quale la Chiesa nel corso dei secoli, a colpi di encicliche e dogmi, ha costruito il modello delladocile e obbediente utile per blindare il corpo e la volontà femminile. La Madi Marx Ernst - che punisce suoGesù per qualche ...