Marc Marquez | cambia tutto | nuova squadra per il campione spagnolo

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il pilota catalano correrà per la Ducati-Gresini nel Mondiale del 2024. Ma c’è un particolare clausola nel suo contratto…è tornato ad essere il vero protagonista della MotoGP. Nonostante non abbia vinto niente nella stagione appena terminata, lotiene il banco per qualsiasi argomento. Da quello prettamente sportivo, quello di mercato ed Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.