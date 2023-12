Mapello | incendio su un tetto | vigili del fuoco in azione

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 dicembre 2023). Allarme scattato intorno alle 13,30 di oggi – sabato 9 dicembre – a. Ideldel distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone sono intervenuti in via Fratelli Calvi per unche si è sviluppato suldi un abita partire da una canna fumaria. Le fiamme hanno occupato circa 30 metri quadri die hanno reso inagibili i piani sottostanti. Una volta spente le fiamme i pompieri hanno messo in sicurezza l’area compromessa. Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.