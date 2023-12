Manifestazioni pro Gaza | momento di ipocrisia globale

Leggi su panorama

(Di sabato 9 dicembre 2023) Lepersono migliaia nel mondo. Intanto si scordano le stragi di civili commesse dagli autocrati. Le piazze ipocrite dell’Occidente accusano Israele per il «genocidio dei civili palestinesi», e per il disastro umanitario dell’evacuazione da, ma dimenticano tutto il resto. Dallo scorso 8 ottobre, quando Benjamin Netanyahu ha dichiarato guerra ai terroristi di Hamas per stanarli dalla Striscia, non c’è stato giorno in cui non si sia vista una città del mondo riempirsi di migliaia di manifestanti. Armed conflict location & event data (Acled), un’organizzazione non-profit americana che da anni analizza le situazioni di conflitto, ha stimato che in un solo mese – dall’8 ottobre al 7 novembre - le proteste contro Israele siano state «almeno 3.700 in 100 Paesi, per una quota del 38 per ...