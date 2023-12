Manchester United | tre giocatori sul mercato a gennaio

(Di sabato 9 dicembre 2023) 'The Independent' sostiene che Casemiro, Raphael Varane e Jadon Sancho sono nella lista deiche ilprevede...

Commenta per primo 'The Independent' sostiene che Casemiro, Raphael Varane e Jadon Sancho sono nella lista dei giocatori che ilprevede di vendere in questo imminente mercato di gennaio. L'obiettivo è crearsi un buon tesoretto.

Maguire e Onana fanno tremare il Manchester United: doppio pasticcio, poi ci pensa McTominay Fanpage.it

Manchester United-Bournemouth 0-3, Onana e i Red Devils demoliti. Vittoria storica per le Cherries, ten Hag rischia Eurosport IT

Manchester United sulle tracce di un obiettivo dei bianconeri

Stando alle recenti voci di mercato, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Javi Guerra, talento del Valencia classe 2003. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Daily Mirror, la concorrenza ...

saudi pro league, il manchester united apre alla cessione di eriksen

Christian Eriksen è ormai finito ai margini del progetto di Erik Ten Hag, motivo per cui l'ex Inter potrebbe lasciare già a gennaio Manchester.