Manchester United | Ten Hag | 'Non credo che compreremo qualcuno a gennaio'

Altre News in Rete:

Fumata nera e scambio saltato: per la Juve ora cambia tutto

Potrebbe essere, ad esempio, Jadon Sancho, in rotta con il. L'inglese può rappresentare una freccia in più per l'attacco di Allegri, anche se le perplessità non mancano. Una è ...

I racconti di Matic: “Manchester United Pogba e Sancho ritardatari cronici” ItaSportPress

Hojlund spiazzato da un piccolo tifoso: riceve un regalo e resta senza parole Fanpage.it

Fumata nera e scambio saltato: per la Juve ora cambia tutto

Potrebbe essere, ad esempio, Jadon Sancho, in rotta con il Manchester United. L’inglese può rappresentare una freccia in più per l’attacco di Allegri, anche se le perplessità non mancano. Una è ...

Hojlund spiazzato da un piccolo tifoso: riceve un regalo e resta senza parole

L’attaccante del Manchester United uscendo dal centro d’allenamento è stato fermato da un piccolo tifoso, che lo ha sorpreso ...