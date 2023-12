Manchester United-Bournemouth sabato 09 dicembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo la sconfitta per 6-1 all’Etihad ilha reagito alla grande conquistando dieci punti su dodici nelle successive quattro partite con il solo pareggio per 2-2 ottenuto contro il lanciatissimo Aston Villa dopo essere stato raggiunto da un gol di Ollie Watkins al 90?. Una tale performance ha consentito alle Cherries di fare un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Pioli, la voce pesante prima di Atalanta - Milan: "Ammosciato"

È vero che negli ultimi tempi il calcio è cambiato e le gestioni lunghe non sono più una rarità, come accadeva per Ferguson alo Wenger all'Arsenal nell'epoca precedente, ma in ...

Maguire e Onana fanno tremare il Manchester United: doppio pasticcio, poi ci pensa McTominay Fanpage.it

MANCHESTER UNITED, SANCHO POTREBBE TORNARE AL BORUSSIA DORTMUND - Sportmediaset Sport Mediaset

Manchester united, sancho potrebbe tornare al borussia dortmund

La Juventus ha da tempo messo nel mirino Jadon Sancho, tuttavia difficilmente il tedesco raggiungerà Torino. L'attaccante del Manchester ...

Manchester United – Bournemouth: ecco le formazioni ufficiali

Manchester United - Bournemouth: ecco le formazioni ufficiali della sfida valevole per la sedicesima giornata di Premier League ...