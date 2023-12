Maiorca-Siviglia | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 9 dicembre 2023)è una partita valida per la sedicesima giornata dellae si gioca sabato alle 21:00:, tv e streaming. Quello traè un vero e proprio scontro salvezza. Incredibile da pensare, soprattutto per la formazione ospite che ha vinto l’Europa League lo scorso anno contro la Roma e che ha in rosa elementi di spessore. Eppure è così, e non è nemmeno la prima volta. Rakitic (Lapresse) – Ilveggente.itIn campionato gli andalusi non vincono dallo scorso 29 settembre: un’eternità. E anche in Champions ormai sono fuori dai giochi. Servirebbe un cambio di rotta in campionato, e anche immediato, per cercare di venire fuori da questa situazione. A livello tecnico ilqueste possibilità ce le ha, ...