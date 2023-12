Altre News in Rete:

Come funzionano i nuovi incentivi per le assunzioni del 2024

È prevista una ulteriore, fino al 10%, che la legge prevede in caso di assunzione di ... ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'...

Maggiorazione Assegno unico e universale, ecco le istruzioni dell'Inps aggiornate a dicembre 2023 Gazzetta del Sud

Novità Assegno Unico 2024: tutti gli aumenti e cosa cambia Ti Consiglio

Quando pagano l'Assegno unico a Dicembre 2023 Consulta il calendario Inps - LE DATE

Dal giugno scorso, è stata introdotta la nuova maggiorazione per i nuclei vedovili: l'assegno unico è aumentato per un periodo di 5 anni nel caso in cui uno dei due genitori sia deceduto nell'anno di ...

Assegno Unico, nel 2024 si allarga la platea: tutte le importanti novità

Estesa la platea dei beneficiari dell'Assegno Unico a partire dal 2024: ecco tutte le novità che arriveranno dall'inizio del prossimo anno.