Mafia | Addiopizzo Palermo | appello ai commercianti corso Calatafimi ' Denunciate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023), 9 dic. (Adnkronos) - Dal 12 al 17 dicembrepromuoverà una serie di iniziative nelle aree die le strade adiacenti, tra le zone a più alta densità commerciale della città, dove saranno coinvolti cittadini, studenti, insegnanti, operatori economici e mondo parrocchiale. "Come accade di consueto in prossimità delle festività natalizie, Cosa nostra ritorna a battere cassa, tentando di riscuotere il pizzo presso esercizi commerciali e imprese die della provincia. Per tale ragione saranno promosse iniziative e attività di sensibilizzazione e informazione rivolte al tessuto sociale ed economico - dicein una nota - Il senso di tale perè quello di estendere in maniera più diffusa la rete ...