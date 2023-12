Maperché deve dire così? | Parenzo in imbarazzo | in diretta accade di tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il sacrosanto diritto al vaffa. Giuliano Cazzola, imprenditore, ex sindacalista e volto noto nei talk televisivi, lo rivendica conil fiato in gola a L'aria che tira, su La7. Il padrone di casa Davidlo mette di fronte alla infervorata Carlotta, esponente degli eco-attivisti di Ultima generazione sempre pronta a lanciare anatemi e accuse all'universo mondo. Scelta infausta (o fortunatissima, se intendeva movimentare il dibattito), perché il signor Cazzola perde la calma al secondo zero. C'è dache la discepola italiana di Greta Thunberg si impegna per innervosire gli ospiti, alzando fin da subito i toni: «Non siamo qui a sopportare questo schifo!», urla per difendere la bontà delle iniziative di UG, tra cui i tanto famosi blocchi stradali e gli imbrattamenti di edifici pubblici e monumenti. In studio la contestano ...